Britten krijgen geld als ze maandag- en dinsdagavond uur lang amper elektriciteit verbruiken

Meer dan een miljoen huishoudens en winkels in het Verenigd Koninkrijk zijn aangesloten bij de Demand Flexbility Service (DFS), een nieuw initiatief waar mensen beloond worden om tijdens welbepaalde periodes waar weinig stroom voorhanden is tijdelijk hun huishoudtoestellen uit te schakelen.

In oktober had National Grid al gewaarschuwd dat er tijdens de winter mogelijk momenten zouden komen waarin in sommige gebieden tot wel drie uur lang de stroom kon uitvallen. DFS is een manier om dat te voorkomen en wordt maandagavond van 18 tot 19 uur voor het eerst gebruikt. National Grid benadrukt wel dat er geen risico is en dat niemand zich zorgen moet maken. Ook dinsdag tussen 17.30 en 19 uur wordt de deelnemers gevraagd om zo weinig mogelijk te verbruiken.

“We doen dit zodat iedereen zeker de elektriciteit krijgt die hij of zij wilt”, zei Craig Dyke, topman binnen National Grid, maandag aan BBC. 26 Britse energieleveranciers hebben zich al aangesloten bij het initiatief.

Dat de Britten het uitgerekend nu doen, heeft te maken met de vriestemperaturen die er de laatste dagen, net als bij ons, opgemeten worden. Er viel ook veel winterse neerslag.