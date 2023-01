Aantal mensen dat lichaam na overlijden aan wetenschap schenkt weer op pre-coronaniveau

Aan de KU Leuven werden 134 lichamen geschonken in 2022, wat overeenkomt met een stijging van 3,9 procent ten opzichte van het jaar voordien. Bij UGent gaat het om 133 lichamen, elf meer dan in 2021. Bij de UGent moest zelfs tijdelijk een donatiestop worden ingevoerd. In Hasselt werden veertig lichamen geschonken, negen meer dan het jaar voordien. Aan de VUB tot slot werden 74 lichamen ter beschikking gesteld van de wetenschap. Ook in het Franstalige landsgedeelte werden meer lichamen aan de wetenschap geschonken het voorbije jaar.

“We merken de laatste jaren een lichte stijging”, zegt Aron De Smet, anatomist aan de VUB. “We plukken nu de vruchten van de media-aandacht die het onderwerp tien jaar geleden kreeg”. Zo is er volgens De Smet nu een breed maatschappelijk draagvlak voor het schenken van lichamen aan de wetenschap. Ook in Brussel, waar veel mensen leven met religieuze overtuigingen die donatie onmogelijk maken, lijken er genoeg mensen te zijn om zo’n procedure te overwegen.

Enkel de UAntwerpen kende een daling in het aantal lichamen dat aan de wetenschap werd geschonken in 2022, met 85 lichamen tegen 108 het jaar voordien. “Deze daling is waarschijnlijk te wijten aan de oversterfte tijdens de pandemie en het feit dat veel lichaamsdonoren eerder stierven door het coronavirus. Deze lichamen mochten niet gebruikt worden”, legt Luc Van Nassauw, voorzitter van het centrum voor anatomisch onderzoek in Antwerpen uit.