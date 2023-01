Maasmechelaar (19) en Nederlandse (18) aangehouden voor aanslag op kantoorgebouw in Brasschaat

De onderzoeksrechter heeft maandagochtend een 19-jarige man en een 18-jarige vrouw aangehouden. Ze worden ervan verdacht zaterdagnacht een aanslag te hebben gepleegd op een kantoorgebouw in Brasschaat. Een link met het drugsmilieu en eventueel eerdere aanslagen in Maasmechelen wordt onderzocht.

Het incident speelde zich zaterdagnacht af aan een kantoorgebouw en een appartement op de Bredabaan. Ter plaatse bleek een explosief van het type Cobra tot ontploffing te zijn gebracht. Bij de ontploffing raakte niemand gewond. Er was vooral schade aan de inkom: drie nieuwe glazen deuren en brandschade op de sneeuwwitte gevel van het kantoorgebouw waren het resultaat van de explosie.

“We hoorden een luide knal vanop straat, maar dachten vannacht dat die afkomstig was van de knalpot van een auto”, vertelden de overburen eerder in Gazet van Antwerpen. “Pas zondagochtend rond 5 uur zagen we dat de straat vol politie en brandweer stond.” Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor vernieling door ontploffing, criminele organisatie en inbreuken op de springstoffenwetgeving.

© BFM

Kort na de feiten kon de politie twee verdachten oppakken. “Het gaat om een 19-jarige man uit Maasmechelen en een 18-jarige vrouw uit Nederland”, zegt Kato Belmans van het Antwerps parket. “Zij werden maandagochtend voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hun aanhouding bevestigde.” De verdachten zullen vrijdag 27 januari voor de raadkamer in Antwerpen verschijnen.

Het is niet duidelijk of de feiten in Brasschaat gelinkt kunnen worden aan de aanslag in Hoboken of de twee aanslagen in Maasmechelen. Daar brachten onbekenden in het weekend van 14 en 15 januari twee nachten op een rij een vuurwerkbom tot ontploffing. Eerst in de inkomhal van een appartement en vervolgens aan de voordeur van een woning. “Het onderzoek is nog lopende. Een link met het drugsmilieu wordt nog onderzocht”, aldus Belmans.