Net zijn grote droom waargemaakt, nu de bittere pil van dramatische brand: topdarter samen met moeder veroordeeld

De 24-jarige Welshman stond samen met zijn moeder terecht in de rechtbank van Lancashire. Goffin stond achter de bar toen er brand uitbrak in een café in Morecambe. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. De darter en zijn moeder werden nu veroordeeld voor het overtreden van de brandveiligheidsregels. Zo waren de nooduitgangen afgesloten en brandde er geen noodverlichting in de Gordon Working Men’s Club.

Goffin kreeg een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een taakstraf van 200 uur. Zijn moeder Heather moet acht maanden de cel in voor de brand die in oktober 2019 plaatsvond, en waarvoor tien brandweerwagens en twee helikopters in het midden van de nacht moesten uitrukken.

Callum Goffin werd half januari een van de 27 darters die een ‘tourkaart’ pakten voor de Pro Tour, de eerste klasse van het darts met ook onder anderen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Daarmee heb je twee jaar de kans om deel te nemen aan de grootste toernooien. Als je op het einde van jaar twee in de top 64 staat, mag je minstens een jaar extra meedoen. Anders moet je opnieuw naar de Q-School, het plaatsingstoernooi voor de Pro Tour.