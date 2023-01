Uitslaande brand in loods veroorzaakt enorme rookpluim in Lummen

Maandag is rond 17 uur een hevige brand uitgebroken in een afgelegen loods in de Schalbroekstraat. Dat veroorzaakte een enorme zwarte rookpluim. De bluswerken zullen wellicht nog even duren omdat de loods moeilijk bereikbaar is. Buurtbewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Maar toen de brandweer Zuid-West Limburg in groten getale ter plaatse kwam, stond de loods achter de woning op de grens van Schalbroek en Linkhout al volledig in lichterlaaie. De brand zorgde voor een dikke zwarte rookpluim die in de wijde omgeving zichtbaar was. In het pand waren ook een aantal explosies te horen.

Hoewel de brandweer uitrukte met de grote middelen en er extra brandweerwagens kwamen met bluswater, is het bestrijden van de vuurhaard niet eenvoudig. De loods is immers moeilijk bereikbaar. Er is maar één smalle toegangsweg en die bevindt zich in de rookpluim. De Schalbroekstraat is afgesloten voor de bluswerken. De politie LRH en gemeente Lummen roepen buurtbewoners binnen een perimeter van 100 meter op om ramen en deuren gesloten te houden. klu

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Koen Luts

© Karel Hemerijckx

De brand veroorzaakte een dikke rookpluim die in de wijde omgeving zichtbaar was. — © Karmen Buvens

© 112MeldingenLimburg