Deze Rus verstopt zich in het bos uit vrees voor Poetins mobilisatie: “Best denkbare manier om te ontsnappen”

Piotr overleeft al maandenlang in de wildernis. Op die manier probeert hij te voorkomen dat hij zou worden opgeroepen om te vechten in Oekraïne.

Amper een week nadat de Russische president Vladimir Poetin in september 2022 een gedeeltelijke mobilisatie bekendgemaakt, nam de dertiger afscheid van zijn vrouw en trok hij met een tent het bos in, volgens hem de best denkbare manier om te ontsnappen aan de mobilisatie. Hij had zich goed voorbereid. Enkele zonnepanelen leveren stroom en dankzij een antenne die hij bevestigde aan een boom heeft hij toegang tot internet.

Piots wordt bevoorraad door zijn vrouw, die hij om de drie weken op een veilige plek ziet. “Ik heb niet veel fruit en verse groenten, maar thee, koffie en suiker is er genoeg.” Koken doet hij op een geïmproviseerde houtkachel. Op die manier weet hij het al maandenlang uit te houden, bij minimumtemperaturen tot 11 graden onder nul. Ondertussen blijft hij werken, zo’n acht uur per dag, of toch tot zolang zijn zonnepanelen dit mogelijk maken. Het resterende werk haalt hij in het weekend in.

Gevangenis

Piotr, een schuilnaam, was altijd al gekant tegen de oorlog in Oekraïne. De man werd eerder al twee weken opgesloten in de cel omdat hij een affiche tegen de oorlog had geplakt aan de gevel van zijn flatgebouw. Toen duidelijk werd dat het leger honderdduizenden Russen zou mobiliseren om te vechten, wilde de computerspecialist dat lot koste wat het kost vermijden. Naar het front gaan was voor hem dus geen optie, maar uit het land vluchten evenmin. Hij wilde zijn vrienden niet achterlaten. Bovendien beschikte hij niet over voldoene financiële middelen om naar het buitenland te verhuizen, in tegenstelling tot verschillende collega’s die zich nu in Kazachstan bevinden.

“Ik zou het er moeilijk mee hebben, dat zou me uit mijn comfortzone halen”, zegt hij in een gesprek met de BBC. “Zolang de overheid niet in staat om mij te vinden en naar het rekruteringsbureau te brengen, ben ik 99 procent beschermd tegen mobilisatie.”

Piotr weet niet wanneer hij terug naar huis kan. Voorlopig is hij nog niet opgeroepen, maar hij is bang dat dit elk moment kan gebeuren. Intussen volgen 17.000 fans zijn dagelijkse updates op Telegram. “De dingen die voorheen belangrijk leken, lijken nu zo futiel”, zegt hij. “Er zijn mensen die in een veel moeilijkere situatie zitten dan wij.”