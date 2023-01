Magali wil taboe rond verslavingen doorbreken: “Dacht dat ik gebruik met een normaal leven kon combineren”

De metamorfose die Magali onderging is indrukwekkend. — © Joren De Weerdt

Herentals

Eerst een modelkind, later een jonge vrouw die gruwelijk verslaafd was aan alcohol, drugs en pillen. Magali D’hont (26) uit Herentals vergooide liefst acht jaar van haar leven. Ze vertelt nu openhartig haar verhaal om het taboe rond verslavingen te doorbreken. Anderhalf jaar geleden draaide ze zich net voor de afgrond om en nam een nieuwe start. “Zelfs zonder geld raakte ik in die periode altijd aan drugs.”