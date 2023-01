Verliest Anderlecht zijn goudhaantje? Dortmund wil tien miljoen betalen voor Julien Duranville

Anderlecht is bereid Julien Duranville (16) deze winter nog te verkopen. Het goudhaantje van de jeugdopleiding wil zijn contract dat loopt tot 2024 niet verlengen en dus moet RSCA in actie treden. Zeker omdat Dortmund – Duranvilles’ droomclub – bereid is tien miljoen euro plus bonussen te betalen, terwijl ook Rennes, Lyon en Monaco het dossier volgen. Het steekt bij de fans, maar paars-wit kan de centen goed gebruiken.

Het is een moeilijke kwestie: Julien Duranville nu al verkopen of toch nog wachten tot juni. Anderlecht kiest wellicht voor de eerste optie. Sowieso dringt een verkoop van het talent zich stilaan op, want met een contract tot juni 2024 bouwt zijn marktwaarde elke transferperiode wat af. De fans zullen wel opperen dat er harde inspanningen moesten geleverd worden om de winger in Brussel te houden, maar Duranville een eerste profcontract laten tekenen, was al geen sinecure – laat staan dat een contractverlenging nu voor de hand lag. Iedereen in Europa zoekt zo’n explosieve, pijlsnelle winger en dat weet de entourage van Duranville ook.

Kroonjuweel

Duranville is het jongste kroonjuweel van de paars-witte jeugdopleiding. Nog voor De Bliksem – zo luidt zijn bijnaam – één profmatch had gespeeld, was Borussia Dortmund al bereid om hem over te nemen voor een vijftal miljoen. Nu volgen ook Stade Rennes, Lyon en Monaco het dossier, maar tijdens de jongste mercato’s kwamen de Borussen telkens opnieuw aankloppen en ook de tiener zelf heeft zijn zinnen gezet op een overgang naar het Signal Iduna Park. Borussia Dortmund lanceerde al talenten als Jude Bellingham en Youssoufa Moukoko en Julien Duranville wil graag in hun voetsporen treden.

© BELGA

De Duitse topclub is bereid om deze maand nog een bod te doen van zo’n tien miljoen euro op de Belgische flankspeler en hoopt met Anderlecht tot een akkoord te komen. Een deal lijkt haalbaar, maar in de transferbesprekeningen zullen de bonussen – die zijn prijs nog fiks kunnen opkrikken – en het doorverkooppercentage ook belangrijk zijn. Langs de zijde van Dortmund zal men dan weer wat voorzichtigheid willen inbouwen omdat Duranville de afgelopen maanden met een paar spierblessures kampte. Ook nu dateert zijn laatste match bij Anderlecht van 23 oktober tegen Standard, want daarna liep hij een hamstringblessure op tijdens de WK-break op stage op Kreta. De spurtbom is ondertussen bijna volledig hersteld, maar mogelijk zien de Anderlecht-fans hem niet meer aan het werk in een paars-wit shirt.

Sommige supporters gaan dat doodzonde vinden. In 2020 verkocht Anderlecht ook al jeugdproduct Jérémy Doku om de kas te spijzen met 27 miljoen euro, al had die toen toch al 37 matchen voor Anderlecht betwist, waarin hij goed was voor zes goals en zeven assists. Dat is nog ruim onvoldoende, maar Duranville zit momenteel slechts aan elf duels in de A-ploeg. Hij debuteerde vorig seizoen onder Vincent Kompany tegen Club Brugge en in deze jaargang scoorde hij slechts één keer tegen OH Leuven. Zijn passage in de Brusselse hoofdmacht dreigt met 373 speelminuten héél erg summier te blijven.

© REUTERS

Inkomende transfers

De deal moet zich nog voltrekken, maar de achterban had sowieso gehoopt langer van de speler te kunnen genieten. Alleen is de contractsituatie nu eenmaal zo en Anderlecht kan de centen gebruiken om de (krappe) financiën in evenwicht te houden. Na Anders Dreyer wil paars-wit in januari nog een drietal versterkingen – een spits, een centrale verdediger en een back – halen en door een eventuele verkoop van Duranville en nog enkelen anderen verbreedt het budget.

In dat geval moet CEO Sports Jesper Fredberg wel direct komen aandraven met aanwinsten die dit Anderlecht meteen naar een hoger niveau tillen. Er is haast bij, want de transfermarkt is nog maar acht dagen open.