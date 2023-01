Afgelast duel tussen Eupen en Genk krijgt nieuwe datum, maar uur van aftrap zorgt voor wrevel: “Niet ideaal”

Competitieleider KRC Genk trekt op 1 februari naar Eupen voor de uitgestelde wedstrijd van de 22ste speeldag in de hoogste voetbalklasse.

Afgelopen vrijdag zouden beide teams het aan de Kehrweg tegen elkaar opnemen, maar door de sneeuwval in de Oostkantons werd het duel afgelast. De kalendermanager legde de nieuwe datum vast op 1 februari, zo bevestigt Genk maandag.

Er zal volgende week woensdag worden afgetrapt om 18.45 uur. Diezelfde avond wordt de heenwedstrijd in de halve finale van de Belgische beker tussen Union en Antwerp gespeeld, om 20.45 uur. Om geen overlap te hebben, werd na overleg met de rechtenhouder beslist Eupen-Genk vroeger te laten beginnen.

© Marc Herremans - Mediahuis

Genk reageert maandag op zijn website niet enthousiast op het aanvangsuur. “Dit is absoluut geen ideaal tijdstip voor onze supporters om op tijd in Eupen te geraken. Voor de oorspronkelijke wedstrijd stonden ruim 800 supporters klaar om richting Eupen te vertrekken. We hopen alsnog dat zo veel mogelijk fans ook op deze woensdagavond de weg richting de Oostkantons zullen vinden om onze ploeg aan de overwinning te helpen”, klinkt het.

Genk heeft in de Jupiler Pro League met 55 punten een voorsprong van zes punten op eerste achtervolger Union, dat dus ook een match meer speelde. Eupen bengelt als vijftiende net boven de degradatiezone met 20 punten.