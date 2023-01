Rechtbank beslist: Nederlandse vlogster mag Rachel Hazes geen “gecremeerde kroket” meer noemen

LEES OOK. De Nederlandse roddelkoningin die de gesel is van Marco Borsato, André Hazes en co: “Hoe meer geld, hoe meer schijt ik kan hebben”

In de bewuste video gaat Coldeweijer dieper in op een uitgelekte brief van André Hazes Junior aan zijn ex-vriendin Sarah van Soelen. Volgens de Nederlandse vlogster speelde Rachel Hazes, de moeder van André, een belangrijke rol in het lekken van de brief. Het zou de reden zijn dat moeder en zoon momenteel geen contact meer hebben.

Coldeweijer, die op haar juicekanaal wel vaker het privéleven van bekende Nederlanders bespreekt, zou zich gebaseerd hebben op twee anonieme spionnen. Maar haar info klopt niet, zegt Rachel Hazes. Ze daagde Coldeweijer in kort geding voor de rechtbank. En de Amsterdamse rechter heeft haar nu gelijk gegeven.

De Nederlandse vlogster moet de video nu per direct offline halen. Daarnaast moet ze ook een rectificatie plaatsen op haar Instagram-kanaal. En, misschien wel de opvallendste passage uit het vonnis: Coldeweijer mag niet meer naar Hazes verwijzen met de term “gecremeerde kroket”.

Die belediging nam Coldeweijer over van een van haar volgers. Maar dat ze de opvallende belediging niet zelf had bedacht, vond de rechter irrelevant. Coldeweijer zou de beschimpende reacties zelf hebben aangewakkerd.

Belangrijk precedent

De vlogster heeft al aangekondigd dat ze zich niet van de wijs laat brengen door deze uitspraak. Ze wil gewoon doorgaan met het publiceren van haar juice op sociale media. Maar het vonnis zorgt misschien toch voor een belangrijk precedent. Coldeweijer neemt in haar video’s regelmatig bekende Nederlanders op de korrel en het is nu al de tweede keer dat ze verplicht wordt een rectificatie te plaatsen voor een video.