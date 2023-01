Daar is de vervanger voor Popovic: Josh Price naar Okapi Aalst

Okapi Aalst heeft zijn vervanger voor Nikola Popovic beet. De 26-jarige en 2m05 grote Amerikaan komt de rangen versterken. Price begon zijn basketbal carrière aan het college van Southern Indiana waar hij in 2021 afstudeerde. Zijn eerste buitenlands avontuur bracht hem naar Duitsland waar hij in de Pro A actief was bij Nurnberg (8,8 punten, 5,6 rebounds). In 2022 maakte hij dan de overstap naar de Uruguayaanse competitie waar hij met zijn ploeg Trouville Montevideo 10 wedstrijden speelde en goed was voor 20,4 punten per wedstrijd en 7,7 rebounds. “Josh is een stevige power forward/center die moeilijk af te stoppen valt als hij naar de ring gaat. Net zoals Popovic heeft hij ook een degelijk afstandsshotje in huis,” aldus het persbericht van Okapi Aalst.

De Ajuinen ontvangen vrijdag in het Forum leider Charleroi. Wil Okapi Aalst, dat 6 op 15 telt, nog in aanmerking komen voor Elite Gold en dus de top-5 na achttien speeldagen, is winst tegen de Spirous aan de orde.