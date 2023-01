DAVIS CUP. Kapitein Van Herck haalt Joris De Loore opnieuw bij de Belgische ploeg

Volgende week, in het weekend van 4 en 5 februari, neemt het Belgische Davis Cup-team het in Seoel in de kwalificaties van de Davis Cup op tegen Zuid-Korea. Kapitein Johan Van Herck maakte maandag zijn definitieve selectie bekend. In vergelijking met de voorselectie van begin januari komt Joris De Loore (ATP 219) bij het team in de plaats van Kimmer Coppejans (ATP 220).

De 29-jarige Bruggeling begon uitstekend aan 2023. Hij werkte twee Challengertoernooien af in het Portugese Oeiras. In het eerste toernooi werd hij eindwinnaar, een week later verloor hij de finale.

David Goffin (ATP 50), Zizou Bergs (ATP 130) en het dubbelduo Joran Vliegen (ATP dubbel 51) en Sander Gillé (ATP dubbel 52) zijn de andere geselecteerde Belgen.

“We kunnen afreizen met een sterk Belgisch team en hopen ons opnieuw te plaatsen voor de Finals later dit jaar”, blikte Van Herck vooruit. “Met David hebben we een speler met heel wat Davis Cup-ervaring in de selectie, Zizou haalde voor het eerst de hoofdtabel in Australië en ons dubbelteam, bestaande uit Joran en Sander, is sterk aan het seizoen begonnen. We zijn ook blij om Joris, na enkele jaren afwezigheid, terug te kunnen verwelkomen in het team na enkele goede prestaties op het Challengerciruit. Onze drie enkelspelers nemen deze week ook nog deel aan de Challenger in België (de BW Open van 24 tot 29 januari, red.). Dit zal een ideale en laatste voorbereiding zijn voor het vertrek naar Zuid-Korea.”

De winnaar van de ontmoeting tussen Zuid-Korea en België plaatst zich voor de groepsfase van de Davis Cup Finals. Die wordt in september gespeeld.

Soonwoo Kwon leidt de Zuid-Koreaanse selectie

Soonwoo Kwon (ATP 52) is het speerpunt van Zuid-Korea in de Davis Cup-ontmoeting van volgend weekend (4 en 5 februari) tegen België. De 25-jarige Kwon won midden januari nog het ATP-toernooi in Adelaide, ter voorbereiding op de Australian Open. Daar sneuvelde hij in de eerste ronde.

Kwon leidde zijn team vorig jaar in de kwalificaties naar een 3-1 overwinning tegen Oostenrijk. De Zuid-Koreanen verloren vervolgens in de groepsfase alle drie hun wedstrijden.

De rest van het team van kapitein Seung-Kyu Park bestaat uit Seong-chan Hong (ATP 257), Minkyu Song (ATP dubbel 147) en Jisung Nam (ATP dubbel 153). Het team kwam zondag al samen om zich voor te bereiden in het trainingscentrum in Jincheon.

Het wordt de tweede Davis Cup-ontmoeting tussen België en Zuid-Korea. België won het eerste duel in 1990 met 4-1.