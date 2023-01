Voorstel minnelijke schikking Bondsparket bekend: uitsluiting volstaat voor Koita

Het Bondsparket van de KBVB heeft zich uitgesproken over de rode kaart die Aboubakary Koita zondag onder zijn neus geschoven kreeg in STVV - AA Gent. De winger van de Kanaries krijgt een voorstel tot minnelijke schikking waarbij zijn uitsluiting voldoende is. Dat betekent dat Koita geen verdere schorsing hoeft te vrezen en dat hij zaterdag dus gewoon kan aantreden tegen OH Leuven.