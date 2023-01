Onze tv-tips: een bekende militair, het Perzische rijk en de plaats delict

The First 48

Play6, di, 20.35u

De eerste 48 uren na een misdaad zijn erg belangrijk voor het onderzoek. Vaak worden er cruciale aanwijzingen gevonden die het onderzoek vooruit helpen. In deze rauwe Amerikaanse realityreeks die ondertussen al 20 jaar loopt volgen we de rechercheurs tijdens echte moordonderzoeken in de minder aangename buurten van Amerika. Het leven zoals het is bij de echte Amerikaanse politie.

Commando

VTM 4, di, 20.35u

Kolonel John Matrix (Arnold Schwarzenegger) is gestopt als militair. Hij krijgt bezoek van Generaal Kirby die hem vertelt dat zijn ex-kameraden een voor een vermoord worden en dat hij zelf ook gevaar loopt. De film trakteert op een uitgebreid buffet aan muscle porn, briljante oneliners, 80’s cheesiness, campy muziek en de ene over the top (even Porsche weer rechtop zetten) scene na de andere.

The Persians: History of Iran

Canvas, di, 23u

Fascinerende documentaire over de geschiedenis van het Perzische Rijk. Vandaag trekken we naar de ruïnes van een oude ommuurde stad uit de periode waarin Perzië voor de grootste bedreiging ooit stond: Dzjengis Khan. Maar na dood en vernieling brak een gouden tijd aan van Perzische poëzie en kunst. Een stukje wereldgeschiedenis waarvan je wellicht nog lang niet alles wist. (tove)