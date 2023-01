Britse regering opnieuw in verlegenheid gebracht: heeft partijgenoot van premier ministeriële code geschonden?

De Britse premier Rishi Sunak heeft maandag een onderzoek bevolen naar de belastingsperikelen waarin zijn partijgenoot Nadhim Zahawi, die ook partijvoorzitter is van de Tories, betrokken is. De nieuwe aanklachten brengen de regering, die integriteit had beloofd na het Johnson-tijdperk, in verlegenheid.

Sunak heeft zijn ethisch adviseur opgedragen te onderzoeken of Zahawi, die in de ministerraad zit, de ministeriële code heeft geschonden door een minnelijke schikking te betalen aan de Britse belastingdienst in een geschil over meerdere miljoenen ponden. “In deze zaak zijn er veel vragen die een antwoord verdienen”, zegt Sunak. Op de vraag van de oppositie om Zahawi te ontslaan, gaat hij momenteel niet in.

De feiten deden zich voor in 2022, toen Zahawi kortstondig minister van Financiën was onder Boris Johnson. Sinds het aantreden van Sunak is hij partijvoorzitter van de Conservatieven en minister zonder portefeuille. Zahawi zegt niets verkeerd te hebben gedaan, maar toch zorgt de zaak voor schaamte bij de regering.

De eigen belastingzaken van Sunak leidden vorig jaar tot controverse, toen de pers onthulde dat zijn vrouw, de steenrijke Akshata Murty, een gunstige belastingstatus genoot te midden van de inflatiecrisis.

Na dertien jaar aan de macht hebben de Tories de afgelopen jaren hun reputatie aangetast door een reeks controverses over belangenvermenging, die beschuldigingen van corruptie aanwakkerden van de Labour-oppositie, die momenteel grotendeels voorop loopt in de peilingen.