Vooreerst: proficiat! Als het goede voornemen om meer te sporten in 2023 nog niet is gesneuveld, hou je het al langer vol dan de meesten. Maar misschien worstel je desondanks toch met gymtimidation: het gevoel het kneusje te zijn op de loopband of tussen de gewichten. Waar komt die onzekerheid vandaan en hoe bied je weerwerk? Onze experts verklaren.