Opbouw van WK-parcours in Hoogerheide is in volle gang, ‘werfleider’ Adrie van der Poel: “Het moet geen loopkoers worden”

Het is aftellen naar 5 februari. Dan staat in Hoogerheide het WK veldrijden op het programma. In Nederland zijn ze druk bezig met de opbouw van het parcours, onder leiding van Adrie van der Poel.

Wout van Aert kent zijn Belgische ploegmakkers voor de strijd met Mathieu van der Poel. Naast Van Aert zullen ook Jens Adams, Eli Iserbyt, Timo Kielich, Gerben Kuypers, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte en Michael Vanthourenhout de Belgische kleuren verdedigen in Hoogerheide. Thijs Aerts, Lander Loockx en Daan Soete zijn reserven.

Van Aert mikt in Hoogerheide, dat het WK na 2009 en 2014 voor de derde keer mag verwelkomen, op een vierde wereldtitel, de eerste sinds 2018. Dat was toen de afsluiter van een driejarige hegemonie en tot dusver ook de laatste Belgische wereldtitel. Van der Poel heeft vier wereldtitels (2015, 2019, 2020 en 2021) op zijn erelijst staan.

De voorbereidingen voor die hoogmis van de cross zijn intussen in volle gang. Al twee weken wordt er gesleuteld en gebouwd in Hoogerheide. De VIP-tent staat al een tijdje recht, net als zes bruggen. Er werd 4 kilometer hekwerk neergepoot en het hele project zal zo’n 3 miljoen euro kosten, aldus de Nederlandse journalist Pim Bruijnzeels.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Geen loopkoers”

Adrie van der Poel baseerde zich in grote lijnen op de Grote Prijs Adrie van der Poel, die jaarlijks wordt verreden in Hoogerheide.

“We doen dit al jaren met een vaste groep enthousiaste mensen”, stelt hij bij Omroep Brabant. “We hebben voor het WK wat nieuwe dingen in het parcours zitten, dus dat is hartstikke leuk. Het wordt zeker zwaar, maar het moet natuurlijk geen loopkoers worden. Daarom wachten we nog even met het uitzetten van sommige stukken.”

De organisatie verwacht ruim 50.000 toeschouwers voor de strijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Adrie hoopt dat het niet te nat wordt op 5 februari.

“Als er toch nog nattigheid bijkomt, zullen we moeten gaan puzzelen. Vooral over het stuk bij de materiaalpost en de VIP-tent. Of ik rekening houdt met de rug van Mathieu? Nee, dat gaat ook niet hè. Je moet roeien met de riemen die je hebt.”