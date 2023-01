Een frontale aanval op N-VA. Dat was dé centrale boodschap in de nieuwjaarsspeech van Conner Rousseau. Vooral minister-president Jan Jambon en onderwijsminister Ben Weyts moesten het ontgelden. Nochtans leken Vooruit en de Vlaams-nationalisten zich warm te lopen om straks samen een nieuwe Vlaamse regering te vormen. Vallen die plannen nu in duigen?