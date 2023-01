Voor derde keer in evenveel maanden dieren weggehaald bij boer uit Gelinden

Sint-Truiden

Voor de derde keer in evenveel maanden zijn bij Willy V. in Gelinden dieren weggehaald. Nu gaat het om net geen 40 schapen, ganzen en kippen. De dieren werden naar het Natuurhulpcentrum gebracht. Deze inbeslagname is de zoveelste episode in 20 jaar dierenverwaarlozing door Willy V.