STVV stuurt open brief naar Pro League en Referee Department: “Respect gevraagd voor fans en spelers”

De tweede arbitrale dwaling op vier dagen tijd die de Kanaries punten kost, is er duidelijk teveel aan op de Tiensesteenweg. De clubleiding van STVV stuurde daarom een open brief gericht aan de Pro League om haar beklag te doen over het optreden van de arbitrage in onze competitie. In de brief, die ondertekend is door CEO Takayuki Tateishi en voorzitter David Meekers, halen beiden drie concrete fases aan waarbij de Kanaries in hun voorbije wedstrijden benadeeld werd door de scheidsrechter. Ter afsluiting wordt opgeroepen om meer respect te tonen voor STVV als club.

Lees hier de volledige brief:

Mijnheer de CEO, Geachte heer Parys,

Mijnheer de voorzitter van de Professional Refereeing Board, Geachte heer Fandel,

Mogen we ons even voorstellen? Wij zijn STVV, een traditieclub die al bijna 100 jaar bestaat. Die diep geworteld is in Haspengouw, een regio die zich uitstrekt van Tongeren tot Tienen en van Hasselt tot Hannuit. En die – samen met haar Japanse eigenaars – stap voor stap groeit.

We slagen daar de jongste seizoenen aardig in. Vorig jaar zetten we een indrukwekkende reeks ongeslagen wedstrijden neer. In het kalenderjaar 2022 prijkten we in totaal op een 6de plaats. En ook dit seizoen vertoeven we al een hele tijd in de top 8.

Winter is coming

Zoals elke voetbalkenner weet, zijn de wintermaanden echter bepalend voor het verdere verloop van de competitie. Maar die wintermaanden, beste vrienden, zorgen voorlopig voor een kilte in ons hart. Een kilte die niet te wijten is aan de winterse temperaturen, maar wel aan een opeenvolging van discutabele scheidsrechterlijke beslissingen in het nadeel van STVV:

•11 januari: onze bekerdroom wordt abrupt beëindigd, nadat doelman Schmidt na 40 seconden tegen een onterechte rode kaart aanloopt in Zulte-Waregem

•19 januari: in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge wordt ons een duidelijke strafschop onthouden, waardoor we op een zucht van een stunt tegen de landskampioen stranden

•22 januari: na een kwartier krijgt Koita een rode kaart, na een fout die door voetballiefhebbers, analisten en oud-scheidsrechters (en intussen ook door het Referee Department) collectief als ‘onvrijwillig’ wordt bestempeld.

Respect

Jullie kennen ons als gentlemen. En dat blijven we ook. Maar de kruik gaat te water tot ze barst. Met dit schrijven willen we ons gevoel bij deze situatie kenbaar maken. Wij gaan geen Calimero spelen en ons als zogezegde ‘kleine ploeg’ profileren ten opzichte van de G5. En we verlagen ons al helemaal niet tot grof taalgebruik of het wraken van scheidsrechters. Maar we vragen wel absoluut respect voor onze supporters en spelers.

STVV is een trotse club, die haar vleugels wil uitslaan. Kortwiek ze niet. Wij willen vooruit. Ga niet op de rem staan. Vooruit STVV!

Namens de STVV-familie,

Takayuki Tateishi, CEO STVV

David Meekers, Voorzitter STVV