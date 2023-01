Voormalige chauffeur (21) bij pakjesdienst krijgt 37 maanden voor diefstallen bij distributiecentra

De feiten vonden plaats tussen december 2020 en augustus 2021. De 21-jarige man trok, telkens samen met een van zijn twee kompanen, naar de verdeelcentra van de pakjesdienst GLS in Puurs en Tongeren. De twintiger was eerder tewerkgesteld in het bedrijf als chauffeur en droeg tijdens de diefstallen zijn origineel uniform en badge. Op die manier kon hij haast onopgemerkt te werk gaan. Hij parkeerde zich naast de laadbrug, ging het magazijn binnen en laadde keer op keer verschillende pakketten met laptops, tablets, GSM’s, plooifietsen en huishoudapparatuur in zijn wagen.

128 pakketjes

Op 25 mei 2021 rond 8.50 uur ging de twintiger nog een stapje verder toen hij ervandoor ging met een volgeladen Mercedes Sprinter die eigendom was van een onderaannemer van GLS en niet slotvast geparkeerd stond op het bedrijventerrein in Puurs. In de bestelwagen staken 128 pakketjes. Door het GPS-systeem werd de gestolen wagen later teruggevonden in Brussel. De pakketjes waren uit de laadruimte verdwenen. Op een leeg pakje sigaretten dat in het opbergvak lag, vonden de inspecteurs wel vingerafdrukken van de twintiger terug. De diefstal van de Mercedes was ook op camerabeelden te zien. Daarop werd ook de handlanger van de twintiger herkend.

Op 29 juni 2021 deden buurtbewoners van de Strikstraat in Mal (Tongeren) aangifte bij de politie. Ze zagen hoe de twintiger met zijn bestelwagen stopte en verschillende pakketjes op straat uitlaadde. Toen de buurtbewoners twintiger minuten later de plaats opnieuw checkten, lagen alle dozen leeg in de gracht. Uit onderzoek bleek dat de twintiger die ochtend ook was langs geweest bij het verdeelcentrum in Tongeren.

37 maanden cel

De laatste keer dat de man een diefstal wilde plegen was op 2 augustus 2021 in Tongeren. Maar toen vielen hij en zijn kompaan al snel door de mand. De bewakingsdienst herkende hun vluchtauto, die eerder al gebruikt werd bij de diefstallen. De twintiger werd ook herkend als bestuurder en de politie kwam ter plaatse om de twee dieven in te rekenen.

Uiteindelijk zou de man betrokken zijn geweest bij meer dan twintig diefstallen. Hij gaf de feiten toe en verklaarde dat hij de opbrengst van de gestolen spullen opdeed aan drugs. De twintiger kreeg een celstraf van 37 maanden en een geldboete van 800 euro. Zijn twee hulpjes kregen 10 en 18 maanden cel. Zij moeten elk eenzelfde boete van 800 euro ophoesten.