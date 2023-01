‘Ambulancier’ krijgt celstraf met uitstel omdat hij op de vuist gaat tijdens ruzie in het verkeer

Een 57-jarige man uit Maasmechelen kreeg 3 maanden cel met uitstel omdat hij een automobilist twee vuistslagen gaf aan een rotonde in Genk. De vijftiger was zelf onderweg met een ambulance.

Op 28 juli 2020 stapte een man naar het politiekantoor in Genk om aangifte te doen van verkeersagressie. Het slachtoffer reed op de Europalaan waar hij op een rotonde bijna in aanrijding kwam met een ambulance, die zonder sirene of zwaailichten rondreed. Het slachtoffer zou geclaxonneerd hebben. Bij een volgen rondpunt, stopte het slachtoffer om voorrang te verlenen, toen plots zijn portier werd opengetrokken door de ambulancier. Volgens de verklaringen van het slachtoffer kreeg hij meteen twee vuistslagen in het gezicht en was hij zelfs even buiten bewustzijn. Ook de zoon van het slachtoffer bevestigde dit relaas, net als een getuige die het voorval zag gebeuren.

Zwelling

Het slachtoffer ging naar de dokter, die vaststelde dat de man een zwelling had aan zijn wang en met hoofd- en nekpijn kampte door de slagen. Aan de hand van de persoonsbeschrijving, dashcambeelden en de nummerplaat van de ambulance werd de 57-jarige Maasmechelaar als chauffeur van de ziekenwagen geïdentificeerd. Hij gaf toe dat hij onderweg was met een patiënt voor niet-dringend ziekenvervoer en gehinderd werd door het slachtoffer. Hij gaf ook de confrontatie toe, maar ontkende dat hij de man slagen had gegeven. De tweede ambulancier, die achteraan bij de patiënt zat, verklaarde dat hij niets van het voorval had zien gebeuren.

Geen erkenning

Volgens de Tongerse rechter zijn de verklaringen van de vijftiger ongeloofwaardig gezien het relaas van het slachtoffer en de getuige samen met het medisch attest van de verwondingen. De man werd daarom veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel en een geldboete van 800 euro voor de slagen en verwondingen. Omdat de vijftiger ook niet in orde zou geweest zijn met zijn erkenning als ambulancier, kreeg hij nog een bijkomende geldboete van 400 euro met uitstel.