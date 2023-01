Natuurpunt roept Vlamingen op om komend weekend opnieuw vogels te tellen

Bedoeling is dat wie meedoet, gedurende een kwartier of langer per soort het aantal verschillende vogels noteert dat hij of zij tijdens de telling zag. Op de website van Natuurpunt staan tips over het tellen, herkennen en voederen van vogels.

Bedoeling is dat wie meedoet, gedurende een kwartier of langer per soort het aantal verschillende vogels noteert dat hij of zij tijdens de telling zag. Op de website van Natuurpunt staan tips over het tellen, herkennen en voederen van vogels.

Het Grote Vogelweekend wordt al sinds 2004 georganiseerd door Natuurpunt. De tellingen leveren een momentopname van de aantallen vogels die in Vlaamse tuinen aanwezig zijn. In combinatie met de resultaten van andere jaren en met andere vogeltellingen levert dat dan weer een beeld op van de ontwikkelingen en het belang van tuinen voor vogels.

Vorig jaar namen zo’n 49.037 mensen deel aan het Grote Vogelweekend in 28.434 Vlaamse tuinen. In totaal voerden zij 37.988 tellingen in en werden alles samen 886.198 vogels geteld. De top drie van 2022 bestond uit de huismus, de koolmees en de vink.