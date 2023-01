Allemaal opzij voor Wout van Aert, een ‘amateur’ bij de profs en een lichte favorietenrol voor Thibau Nys: de WK-selectie in 7 vragen

Een selectie met liefst negen profs, maar ook met slechts één kopman. Alles draait op het WK straks om Wout van Aert bij de Belgen. De rest moet zich vooral geen illusies maken. Ook als dat betekent dat ze letterlijk opzij moeten gaan voor Van Aert. “Voor mij is dat een kwestie van professioneel zijn en doen wat je moet doen”, is bondscoach Vanthourenhout glashelder. De Belgische WK-selecties voor Hoogerheide in 7 cruciale vragen.