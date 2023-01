Nederlander (55) krijgt 2 jaar cel voor plantage van 353 planten in Bocholtse huurwoning

Een 55-jarige Nederlander moet twee jaar naar de cel voor een plantage in zijn huurwoning in Bocholt. Hij moet een bedrag van 12.084 euro ophoesten aan de eigenares van het huis voor de schade.

Op 8 maart 2021 viel de politie binnen in de huurwoning in Bocholt nadat een buurvrouw een sterke cannabisgeur had opgemerkt. In de kelder werd er een actieve plantage van 353 planten aangetroffen. Er waren twee kweekruimtes, een technische ruimte en de elektriciteit werd afgetakt. “De kabels waren zelf zwartgeblakerd en er was een bijzonder groot risico op brand”, aldus de Tongerse aanklager.

Cash geld

De huurder was niet aanwezig tijdens de inval maar er werden wel heel wat documenten en briefwisseling op zijn naam gevonden. Ook de eigenares van het huis bevestigde dat de vijftiger van haar huurde en sinds 2019 ingeschreven stond op het adres van het pand. Uit telefonieonderzoek bleek dat zijn gsm vaak werd gecapteerd onder de zendmast van de woning en de bankgegevens maakten volgens de aanklager duidelijk dat hij voor een organisatie werkte. “Er werden steeds stortingen gedaan op zijn rekeningen zodat hij alle betalingen kon doen. Hij ontving dus veel cash geld zonder oorsprong”, klonk het.

Op basis van het dossier is de schuld van de vijftiger volgens de rechter bewezen. Hij kreeg een celstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro opgelegd. De elektriciteitsmaatschappij krijgt een schadevergoeding van 16.371 euro. Aan de eigenares van de woning moet de man 12.084 euro betalen voor de schade die aan het huis werd toegebracht.