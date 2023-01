Gouden Beer ‘Alcarràs’ belicht authenticiteit en Catalaanse leed van de perzikboeren

Een Catalaanse familie perzikboeren vreest voor een weinig rooskleurige toekomst in de Gouden Beer ‘Alcarràs’. — © September Films

Over boerenleed kunnen de Limburgse fruitboeren meespreken. Maar ook de Catalaanse, zoals blijkt uit Alcarràs, het neorealistisch drama dat in 2022 bekroond werd met de Gouden Beer. De prent beschrijft het leven van perzikboer Quimet wanneer die voor een voldongen feit wordt geplaatst.

Volgens een mondelinge overeenkomst zou Quimet na zoveel jaren het land in eigendom moeten krijgen. Maar de zoon van de onlangs overleden eigenaar wuift die overeenkomst weg en wil zonnepanelen in de plaats van perzikbomen. Verwacht hier geen drama vol passie. Cineaste Carla Simon toont hier het dagelijkse bestaan van hardwerkende boeren. Maar het zijn wel boeren die beseffen dat dit leven plots tot het verleden kan behoren. De grootste troef is de authenticiteit. De vertolkers zijn immers gewone Catalanen. (cc)

‘Alcarràs’ speelt in The Roxy Theatre in Beringen op 1/2 om 20 uur. Info & tickets: www.theroxytheatre.be