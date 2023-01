En plots deelt de scheidsrechter een witte kaart uit: historisch moment op luid applaus onthaald in Portugal

Een primeur in het voetbal. Afgelopen weekend deelde de scheidsrechter van het duel tussen de vrouwenploegen van Benfica en Sporting een witte kaart uit.

Gele en rode kaarten draaien al jarenlang mee in het voetbal, maar een witte? Dat is nieuw. De kaart werd onlangs geïntroduceerd in het Portugese voetbal en dient om de fair play tijdens wedstrijden aan te wakkeren. Zaterdag werd de allereerste uitgedeeld door scheidsrechter Catarina Campos.

Vlak voor rust in het Estadio da Luz werd er iemand ziek op de bank. De medische staf van Sporting én Benfica schoten meteen te hulp. Toen het voorval afgehandeld was, kreeg een van de dokters van Benfica de witte kaart voor een mooi staaltje fair play. Tot jolijt van het publiek.