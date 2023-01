Kapt Nairo Quintana er deze week voorgoed mee? In de Colombiaanse media zijn ze het ondertussen zo goed als zeker

Heef Nairo Quintana met het WK in Wollongong vorig jaar in september zijn allerlaatste profkoers gereden? Volgens een Colombiaanse journalist van Direct TV Sports is het zover en gaat hij deze week zijn afscheid aankondigen.

Het ‘Breaking News’ heeft in Colombia dezelfde kracht als een zwaar inslaande bom. Nairo Quintana is nog altijd veruit dé populairste renner. Maar de 32-jarige vedette uit Boyacá raakt aan geen team voor dit seizoen.

Geen enkele Worldtour- noch ProTeam is bereid de ex-winnaar van de Giro en de Vuelta alsnog een contract te geven. Voorlopig toch. Hét probleem van Quintana is dat er tijdens de Tour in zijn bloed sporen van de pijnstiller Tramadol is aangetroffen. Een product dat verboden is, maar waarvoor hij geen schorsing opliep. Daardoor kwam wel een einde aan de nieuwe verbintenis die Arkéa-Samsic al met ‘Nairoman’ had afgeklopt.

© AFP

Hét probleem is dat de keuze voor een nieuwe ploeg in een seizoen dat al aan de gang is zéér beperkt is. Een team dat aangesloten is bij de MPCC, de Beweging voor Geloofwaardig Wielrennen’ kan door de Tramadol-affaire Nairo Quintana gewoon niet aan boord nemen. En dan hebben we het nog niet over zijn vraagprijs.

Volgens journalist Camilo Castellanos gaat Quintana deze week officieel zijn afscheid aankondigen en tegelijk zeggen dat hij zich op andere projecten zal toeleggen. Hij voegde er op Twitter ook aan toe dat de gevleugelde klimmer van weleer geen enkele aanbieding op zak heeft. Of toch wel, hij kon naar het continentale team Medellin waar Miguel Ángel López onlangs werd aangenomen, maar tot twee keer toe bedankte hij de voorbije weken en maanden heel vriendelijk de baas van Medellin om het voorstel. Woensdag houdt de Colombiaan een persconferentie. Afwachten of hij dan ook daadwerkelijk zijn afscheid aankondigt.