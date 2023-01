Harrison Ford steelt de show in sitcom ‘Shrinking’, al speelt hij gewoon zijn kurkdroge zelf

Harrison Ford speelt in de sitcom ‘Shrinking’ eigenlijk zijn kurkdroge zelf. — © AppleTV+

Het is niet meteen duidelijk waarover Shrinking nu juist handelt, tenzij dat therapeuten ook maar mensen zijn. De protagonist Jimmy (Jason Segel), een van de drie psychiaters van een groepspraktijk, kampt met zware problemen. Na de dood van zijn vrouw belandde hij in een depressie waardoor hij zich afsloot van zijn tienerdochter. Hij wil zich herpakken, maar lapt uit frustratie de deontologische code van zijn job aan zijn laars. Dat heeft een enorm effect op zijn patiënten, waarvan een zelfs bij hem komt inwonen.

Shrinking heeft het ook over therapeuten en hun vrienden als een disfunctionele familie. Deze milde sitcom, die een beetje verwantschap vertoont met After Life van Ricky Gervais, is alvast smaakvol en bij momenten geestig. Maar de makers, Brett Goldstein en Bill Lawrence die wereldsucces oogsten met Ted Lasso, maken er nooit een billenkletser van en zoeken nooit naar gemakkelijke grappen.

Jason Segel als depressieve therapeut Jimmy met zijn mentor (Harrison Ford) in de sitcom ‘Shrinking’. — © AppleTV+

De serie had evenwel een geestig typetje zoals Roy Kent (Goldstein zelf) uit Ted Lasso kunnen gebruiken. Gelukkig is er Harrison Ford als mentor van Jimmy. Ford speelt hier eigenlijk zijn kurkdroge zelf – op en top Ford – en is de hoofdreden waarom je blijft verder kijken. (cc)

‘Shrinking’ speelt nu op Apple TV+