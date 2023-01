Zes drifters moeten rijbewijs inleveren na roekeloos rijgedrag

Toen de patrouilles na een controleactie binnen de zone terug richting hoofdkantoor reden, hoorden ze lawaai op be-Mine. Vier bestuurders waren er aan het driften en brachten zo andere personen in gevaar. Zes rijbewijzen werden ingetrokken. Een bestuurder kreeg een boete omdat de inschrijving, verzekering en keuring van zijn auto niet een orde was. De jongeman had ook nog maar een voorlopig rijbewijs waardoor hij na 22 uur niet mocht rijden. Hij had ook nog eens twee minderjarigen in de auto zitten.

Flitscontrole

De controles gebeurden op de Heppensesteenweg, de Koerselsesteenweg en de Paalsesteenweg in Beringen, de Lapseheide en Industrieweg in Tessenderlo en de Heppensesteenweg en de Dorpsstraat in Ham. In totaal passeerden 1.030 voertuigen de camera. 76 bestuurders mogen nog een snelheidsboete in hun brievenbus verwachten. Uitschieters waren 129 km/uur op Lapsheide en 114 km/uur op de Koerselsesteenweg waar telkens 70 km/uur toegelaten is. Op de Industrieweg in Tessenderlo haalde een voertuig aan onaangepaste snelheid in ter hoogte van een bocht. In de Dorpsstraat in Ham behaalde een voertuig 92 km/uur, waar 50 km/uur de maximumsnelheid bedraagt. mm