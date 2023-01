Eupen - Genk op woensdag 1 februari om 18.45 uur, tickets blijven geldig

De kalendermanager van de Pro League heeft een nieuwe datum bekendgemaakt voor de uitgestelde wedstrijd AS Eupen - KRC Genk. Deze partij verhuist naar woensdag 1 februari. De aftrap is voorzien om 18.45 uur. Vroeg voor de Genkse fans. Maar dat heeft alles te maken met de halve finale van de Croky cup tussen Antwerp en Union. Die wedstrijd wordt om 20.45 uur afgewerkt en overlapping willen ze bij de Pro League vermijden.

“Dit is absoluut geen ideaal tijdstip voor onze supporters”, beseffen ze in Genk. Maar daar valt niet meer aan te tornen. De 800 Genkse fans die een ticket hadden gekocht voor de oorspronkelijke wedstrijd, kunnen met hetzelfde ticket ook de inhaalmatch bijwonen. Wie verstek moet geven, moet zich melden bij zijn of haar supportersclub vóór woensdagavond. Hij of zij krijgt ook het bedrag van het ticket teruggestort. Het OSV verzamelt de vrijgekomen tickets en gooit die opnieuw op de markt.

(rco)