Ondergronds parkeren is geen succes in Beringen

Beringen

De nieuwe ondergrondse parking in het centrum van Beringen is geen succes. De Beringenaar vindt de weg niet naar de parking, en parkeert het liefst van al recht voor de deur van de handelszaken. Op de markt. Die eigenlijk ontworpen was om autovrij te zijn. De stad heeft nu digitale borden geplaatst om bestuurders makkelijker naar de ondergrondse parking te begeleiden, zodat het verkeer op de markt beperkt blijft.