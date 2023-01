Westerse bedrijven blijven massaal aanwezig in Rusland: amper 9 procent verkocht vestiging

De verontwaardiging over de brutale inval van de Russen in Oekraïne was groot. De publieke opinie zette het bedrijfsleven onder druk om alle banden met Rusland door te knippen en zo het ­regime te treffen. Bijna een jaar later blijkt van de terugtrekking nog niet veel in huis gekomen. De meeste westerse ­bedrijven hebben hun activiteiten afgebouwd en investeringen bevroren, maar hebben hun Russische vestiging nog niet verkocht of ­gesloten. Van de Belgische bedrijven heeft ­alleen AB ­InBev een vestiging ­verkocht.

Volgens de paper van professor Simon Evenett van de Zwitserse universiteit St. Gallen en ­Niccolo Pisani van IMD Business School heeft nog maar 9 procent van de westerse bedrijven hun vestiging in het geboycotte land verkocht of gesloten. ‘Veel bedrijven hebben de druk van regeringen, ­media en ngo’s om Rusland te verlaten naast zich neergelegd’, stellen de onderzoekers in hun uitgebreide data-analyse.

Laag pitje

Toen Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel, waren er volgens het onderzoek 2.405 dochterondernemingen van 1.404 EU- en bedrijven uit ­andere G7-landen actief in Rusland. Eind november 2022 stelden Evenett en Pisani vast dat minder dan 9 procent van de groep bedrijven ten minste één dochteronderneming in Rusland had afgestoten. Dat percentage veranderde volgens de onderzoekers nauwelijks in het vierde kwartaal van 2022. De onderzoekers stelden vast dat er meer exits waren van bedrijven met een hoofdkantoor in de VS (18 procent) dan door bedrijven die in de EU (8,3 procent) of Japan (15 procent) zijn gevestigd.

De onderzoekers geven wel aan dat het voor bedrijven met vestigingen in Rusland moeilijker is om een vestiging te verkopen of dicht te doen dan voor een bedrijf dat alleen exporteerde naar Rusland. Als je een bedrijf verkoopt, moet je ook een (Russische) koper vinden of het verlies slikken van de sluiting van een vestiging. De meeste bedrijven – ook de Belgische – zetten hun Russische activiteiten op een laag pitje, mocht er ooit een vredesdeal of regimewissel komen. Sommige bedrijven, zoals Bekaert, Deceuninck, Soudal, Sarens en Solvay, schermen met het sociale argument: ze vinden dat hun personeel geen schuld treft voor de oorlog. AB InBev trok zich volledig ­terug door het belang in zijn Russische brouwerij AB InBev Efes aan zijn Turkse partner te verkopen.