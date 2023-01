Diests ex-tieneridool wil weer op de radar, maar kan zijn nieuw album daarvoor zorgen?

Vijftien jaar na zijn doorbraakhit is Jasper Erkens na omzwervingen in Londen en Amsterdam weer naar België teruggekeerd. — © Tomek Zawadowski

Net nu hij zijn meest volwassen plaat aflevert, lijkt Jasper Erkens (30) het momentum kwijt. In 2008 won hij als vijftienjarige zilver op Humo’s Rock Rally. Een jaar later speelde de Diestse singer-songwriter als jongste artiest ooit op Rock Werchter en vergaarde hij een handvol awards. Het succes van zijn doorbraakhit Waiting Like a Dog maakte van hem een tieneridool.

Vijftien jaar later is Erkens na omzwervingen in Londen en Amsterdam weer naar België teruggekeerd. Leek hij het voorbije decennium van de muzikale radar verdwenen, dan moet Artificial Messiah daar verandering in brengen. Of dat lukt, is nog de vraag.

Op dit vierde album, sluitstuk van een tweeluik na Limbo Terminal uit 2021, rijmt Erkens liedjes over kunstmatige intelligentie en spiritualiteit. Dat leest gelukkig moeilijker dan het klinkt. Erkens schuwt het experiment niet, maar belandt vaak alsnog bij vlotte, poppy liedjes die dankzij gepolijste elektronica helemaal van deze tijd klinken. Still Waiting (Like a Dog), een knipoog naar zijn hit van weleer, verdient het om door radiozenders te worden omarmd. Voorts kan de knappe productie niet verhullen dat op Artificial Messiah (te) weinig liedjes blijven plakken.(gj)

‘Artificial Messiah’, Jasper Erkens, nu te beluisteren. Concert 04/02 Muziekgieterij, Maastricht