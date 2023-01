Tweedejaarsprof en petekind van Johan Bruyneel meteen tweede in Gabon, alleen Fransman Geoffrey Soupe sneller dan Louis Blouwe

Niet dat de Fransman van Team TotalEnergies een veelwinnaar is. Het was ondertussen een dozijn jaren geleden dat Soupe nog eens won. Het gebeurde in Oyem na een ritje van 122 km. De vorige zege van Soupe was op 25 januari 2011 in – jawel – de openingsrit van de Ronde van Gabon.

Voor Blouwe was het zijn eerste sprekende resultaat bij de profs. De tweedejaars is een Izegemnaar die ook nog eens petekind is van Johan Bruyneel. Blouwe rijdt voor het Proteam Bingoal WB van Christophe Brandt.