Fem van Empel stuurt haar kat naar Besançon, Laurens Sweeck en Mathieu van der Poel zijn er wel bij

Fem van Empel (Jumbo-Visma) past voor Besançon van zondag. De Wereldbekerwinnares is niet de enige die de Franse slotproef links laat liggen. Ook Ceylin del Carmen Alvarado (ook al afwezig in Benidorm) en Shirin van Anrooij zijn er niet bij.

Bij de mannen is het een goede zaak dat Wereldbekerwinnaar Laurens Sweeck naar Frankrijk afreist. Mathieu van der Poel is de enige ‘big name’ op de affiche. Wout van Aert rijdt Hamme van zaterdag, Tom Pidcock is al volledig door zijn veldritwinter heen.