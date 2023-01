Kindergemeenteraad schenkt 407 euro aan vzw ’t Kietelt: “Elk kind verdient een fijne verjaardag”

Lommel

Donderdag 19 januari overhandigde de Lommelse kindergemeenteraad een cheque van 407 euro aan vzw ’t kietelt. Daarmee kan de vzw weer heel wat verjaardagsdozen schenken aan Lommelse kinderen die anders hun verjaardag niet zouden kunnen vieren.

Tijdens het Wensboomweekend in december zamelde de jeugddienst van Stad Lommel in samenwerking met de kindergemeenteraad en de jeugdraad niet alleen pakjes in voor onder de kerstboom, ook konden mensen vrije giften doen. Via de gulle giften werd er 407 euro ingezameld. Dat bedrag wordt integraal geschonken aan vzw ’t kietelt. Kinderburgemeester Ella-Marie overhandigde het bedrag samen met de rest van de kindergemeenteraad, schepen Peter Vanderkrieken en de jeugddienst aan Mark Breemans van vzw ’t kietelt. De kindergemeenteraad was heel erg onder de indruk van de werking van de vzw. “Elk kind verdient een fijne verjaardag”, besluiten ze allemaal.

Vzw ’t Kietelt merkt dat kinderen uit kansarme gezinnen vaak ook het slachtoffer worden van sociale uitsluiting: ze kunnen niet trakteren op school, kunnen geen feestje geven en worden daardoor ook vaak niet uitgenodigd op feestjes van andere klasgenoten, kunnen hun huis niet versieren… Daarom voorziet vzw ’t kietelt voor die kinderen een verjaardagsdoos, gevuld met benodigdheden voor een onvergetelijk feest zoals slingers, traktaties voor kindjes uit de klas, een mooi cadeau, uitnodigingen… Zo krijgt ieder kind het verjaardagsfeest dat hij of zij verdient. Vzw ’t kietelt is actief in 17 Limburgse gemeenten, waaronder Lommel. (nma)