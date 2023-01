Zangeres Maureen Vanherberghen reageert na incident met vuur op Gala van de Gouden K’s

Het was even schrikken zaterdag tijdens het Gala van de Gouden K’s van Ketnet. Maureen Vanherberghen mocht met een vlammenwerper aan de slag om een ballon kapot te knallen, waarin verstopt zat wie de K’s voor ‘Beste programma’ zou winnen. Alleen had ze het voorwerp per ongeluk verkeerd beet, waardoor het vuur haar richting uitkwam en haar haar even in brand stond. Gelukkig bleef het daarbij. “Ik ben helemaal oké”, vertelt ze zelf maandag bij de ochtendshow Maarten en Dorothee, haar collega’s bij Qmusic. “Ik besef dat het op tv veel heftiger uitzag, dan het voor mij was. Op die beelden lijkt het echt alsof mijn hele hoofd eraan is. Dat is gelukkig niet zo.”

LEES OOK. Expert over ongeluk waarbij Maureen Vanherberghen haar haar in brand stak: “Bizarre beelden”

Alleen wat weg geschroeid haar, zo blijkt. “Die lagen op mijn schouder, en het gebeurde eigenlijk langs mij. Voor de rest heb ik niets. Ook niet aan mijn kleren. Er was geen pailletje verbrand, er is niets gesmolten. Het ergste vind ik vooral dat ik van die reacties moet lezen dat ik me moet schamen. Die mensen heb ik toch even geantwoord. Niemand doet dat met opzet, dat zoiets gebeurt.”

Niet snel in paniek

Met het Ketnet-programma Helden waar Maureen deel van uitmaakt, haalden ze in het verleden nog stunts uit. “Al tien jaar doen we zo’n dingen, en als het goed gaat, hoor je niemand. Nu wijst iedereen met de vinger. Je mag nog zo veel voorbereiden als je wil, fouten gebeuren nu eenmaal. Ik heb vooral geprobeerd om rustig te blijven, geen paniek te zaaien. Sowieso schiet ik zelf niet snel in paniek. Ik heb gekeken wat er mis is gegaan, en ik heb mijn vinger van die knop gehaald. Ik zie me kijken naar dat ding, en ik had door dat ik het verkeerd vasthad. Daarna heb ik het omgedraaid en heb ik me herpakt. Zo gaat het leven: er gebeuren fouten, ik moet eruit leren. Hopelijk moet ik het niet meer meemaken, maar laat het een les zijn voor de toekomst.”

Daarna waagde Maureen nog een poging op het podium en lukte het wel. Zonder incidenten. Zoals op de repetities, klinkt het bij de VRT. “Alles is vooraf gerepeteerd, waarbij alles zonder problemen verliep. Het was een menselijke fout. Zoals alle evenementen van VRT zullen we ook het Gala evalueren.”

