Kinderen De Vlierbloem trekken de wereld rond om het klimaat te redden

Kortessem

De Vrije Basisschool De Vlierbloem uit Vliermaal presenteerde afgelopen weekend voor de zesde maal een musical van auteur en regisseur meester Stefan Houbrechts. Deze musical stond in het teken van het klimaat.

“Inderdaad, het rendier van de Kerstman is zijn rode neus kwijt door de opwarming in het Hoge Noorden en de klimaatverandering wereldwijd”, zegt Stefan. “Samen met zijn vrienden Olaf, Pinguïn en een leerling van onze school, geholpen door enkele elfjes van de Kerstman, trekken ze naar elk werelddeel om wereldleiders ervan te overtuigen een extraatje te doen voor onze toekomst.”

Aan de musical deden alle 140 leerlingen van de school mee. “Het was een bont gezelschap van het eerste kleuterklasje tot de leerlingen van het zesde.” Op vrijdag speelden ze in De Mozaïek twee voorstellingen voor 550 kinderen uit de andere Kortessemse scholen en op zaterdag ook twee voor 600 ouders, grootouders en familie.” Voor Stefan was het zijn laatste musical want zijn pensioen komt er aan. (rapo)