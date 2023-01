Tweedekansonderwijs CVO Cursa-Noord leert alles over Europese Unie in Europees Parlement zelf

Lommel

De studenten van het tweedekansonderwijs van CVO Cursa-Noord trokken zopas naar het Europees Parlement in Brussel. “In het vak MaCuSa worden onder andere de lokale, Vlaamse, federale en Europese overheden behandeld”, vertelt Anne Wilms, leerkracht Maatschappij, cultuur en samenwerking. In het Europees Parlement kregen de cursisten een leerrijke uitleg over wat de Europese Unie voor ons en ons land betekent en mocht een bezoek aan het befaamde en indrukwekkende halfrond uiteraard niet ontbreken. In de namiddag gidsten ze zelf de groep door de Europese wijk, waar naast de EU-instellingen en -gebouwen veel fraais te bekijken valt. Zo was er aandacht voor pareltjes uit de periode van de Art-Nouveau en Art-Déco. De eerste lesweek van 2023 werd zo afgesloten met een boeiende dag waarop zelfs de weergoden hen gunstig gezind waren. (nma)