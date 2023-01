Hoe Herstappe dit jaar de kaap van 100 inwoners wil halen

Herstappe

Na de twee coronajaren werd er in de kleinste gemeente van het land opnieuw een nieuwjaarsreceptie gehouden. Het schepencollege stak zelf de handen uit de mouwen. Schepen Nicole zorgde voor twee soorten soep: ajuinen en pompoen. De moeder van burgemeester Marlutje zorgde voor de aankleding van zaal Jan Zonder Vrees. De dorpelingen werden getrakteerd op een koud buffet in de schepenzaal. Na het dessert werden de statafels aan de kant geschoven en was het tijd om de benen te strekken onder leiding van dj Marie. Burgemeester Marlutje bracht een tweetalige speech. Ze blikte terug op 2022: “Vorig jaar liepen we rond met een mondmasker en brak er oorlog uit in Europa. In één jaar tijd gingen we van een gezondheidscrisis over in een energiecrisis.. Ze blikte ook vooruit: “Er komt een veilige oversteek tussen Herstappe en Lauw. Een studiebureau van Fluvius is bezig met gescheiden riolering en de opvang van regenwater”. Schepen Yoeri mocht afsluiten: “Herstappe bruist in plaats van Hasselt! Hier vind je op wandelafstand een wellness, een prachtige B&B en binnenkort ook nog een ijssalon. Hier is iets te ondernemen.” Het gemeentebestuur wil dit jaar de kaap van 100 inwoners halen.