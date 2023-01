In Eksel vieren ze Sint-Theunis met verkoop per opbod

Eksel

Op ’t Hoksent in Eksel zijn de Sint-Theunisfeesten al jaar en dag een traditie. Sint-Antonius, de patroonheilige van de kapel en van de dieren, is in Eksel bekend onder de naam Sint-Theunis. “Naast een wandeltocht, een eetnamiddag en een kaartnamiddag in het buurthuis is er ook de traditionele verkoop van kipkap, balkenbrij en kleinvee per opbod bij de kapel”, vertelt Ina Snoeckx van buurtwerking ’t Hoksent. Er werd ook een klein biggetje verkocht dat in de kist moest blijven tegen de vrieskou. Dat bracht 75 euro op. Zelfs de papieren krant van het Belang van Limburg ging onder de hamer omdat daar de Sint-Theunisfeesten in werden vermeld. Hij bracht toch 16 euro op.. (peb)