Gezochte ‘cryptoqueen’ ging ervandoor met 4 miljard dollar en noemde investeerders “idioten”

De Bulgaarse ‘cryptoqueen’ Ruja Ignatova , die in 2018 van de aardbol verdween en op de most wanted-lijst van de FBI prijkt, wist van in het begin dat ze een frauduleus bedrijf leidde. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten die de Amerikaanse zender CNN kon inkijken. De vrouw noemde haar investeerders “idioten” en verdween met meer dan 4 miljard dollar.

De Bulgaarse Ruja Ignatova verscheen in de zomer van 2016 in een rode baljurk op het podium van de Wembley Arena in Londen. Op dramatische wijze kondigde ze daar de dood van de populairste cryptomunt aan. “Binnen twee jaar spreek niemand nog over Bitcoin”, zei de toen 36-jarige. In de plaats daarvan kon iedereen beter in haar eigen cryptomunt OneCoin investeren. Velen hapten toe, maar zestien maanden na haar optreden in Londen stapte de vrouw in Sofia op een vliegtuig richting Athene en verdween ze van de aardbol.

De autoriteiten kwamen er vrij snel achter dat het in feite om fraude ging. Ignatova en haar partners “hebben nietsvermoedende slachtoffers miljarden dollars afhandig gemaakt door te beweren dat OneCoin de ‘Bitcoin-killer’ zou zijn”, zei openbaar aanklager Damian Williams, de hoogste aanklager van New York, vorige maand in een verklaring. “In feite waren OneCoins volledig waardeloos. Hun leugens waren ontworpen met één doel: om gewone mensen over de hele wereld hun zuurverdiende geld afhandig te maken. Ze heeft haar plan perfect getimed en profiteerde van de waanzinnige speculaties van de begindagen van cryptocurrency.”

LEES OOK. Hij wilde steenrijk worden en alles wegschenken, maar van sprookje van miljardair en cryptoheld SBF blijft niets over

Ignatova staat daardoor al een tijdje op de FBI most wanted-lijst - en als enige vrouw in de top tien - met een waslijst aan aanklachten, waaronder samenzwering tot fraude, fraude en witwassen. Tips over de cryptoqueen kunnen je tot 100.000 dollar opleveren. Maar de FBI waarschuwt ook dat ze waarschijnlijk reist met gewapende bewakers en dat ze mogelijk plastische chirurgie onderging om haar uiterlijk te veranderen.

(Lees verder onder de foto)

© FBI

LEES OOK. Onze man begaf zich in de wereld van bitcoins en blockchains, en lanceerde dan meteen ook maar een eigen cryptomunt

4 miljard dollar

Uit gerechtelijke documenten, die de Amerikaanse zender CNN, kon inkijken, blijkt dat Ignatova en haar co-oprichter Karl Sebastian Greenwood zich van in het begin bewust waren dat het om fraude ging. In e-mails omschreven ze investeerders als “gekken” en “idioten” en noemden ze OneCoin een “vuile munt”. “We zijn eigenlijk niet aan het mijnen, maar vertellen mensen shit”, schreef ze in een andere mail. Maar dat hadden die investeerders aanvankelijk niet door. Tussen 2014 en 2016 kwam er meer dan 4 miljard dollar binnen. Tot het misliep. Die vele investeerders merkten tegen 2016 dat het erg moeilijk was om OneCoins te verkopen en al snel deed de ronde dat het bedrijf frauduleus was.

De autoriteiten startten een onderzoek en schakelden daarvoor het Amerikaans lief van de cryptoqueen in. Maar ze was hen te snel af door de microfoontjes die ze in zijn appartement had geplaatst. Nog geen twee weken later, op 25 oktober 2017, verdween ze met een enorme hoeveelheid cash. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Haar partners hadden minder geluk. Greenwood werd in 2018 opgepakt in Thailand en riskeert 20 jaar cel. Haar broer werd opgepakt in de Verenigde Staten en krijgt in februari zijn straf te horen.