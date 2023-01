De Nederlandse ondernemer Dirk Bron, die Blokker België in 2020 kocht, heeft het aan de stok met het voormalige moederbedrijf van de winkelketen, zo schrijft zakenkrant FD. Bron probeerde via de rechtbank 11,5 miljoen euro te recupereren, maar moet nu zelf 1,6 miljoen ophoesten. Hij gaat in hoger beroep.