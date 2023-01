Belastende en schokkende details uitgelekt over verkrachtingszaak rond Braziliaanse stervoetballer Dani Alves

De Spaanse media hebben zich gestort op de aantijgingen van verkrachting tegen de Braziliaanse stervoetballer Dani Alves, die tussen 2008 en 2016 bij FC Barcelona voetbalde en met Brazilië actief was op het voorbije WK. De details die uitlekken zijn weinig geruststellend. Alves zou drie verschillende versies verteld hebben aan de onderzoekersrechter en een narcistische indruk gemaakt hebben tijdens het verhoor. El Periódico publiceerde de verklaring van het slachtoffer over de feiten en die is ronduit schokkend.

Dani Alves werd vrijdag in voorhechtenis geplaatst zonder mogelijkheid op borgtocht vrij te komen. Dat was een indicatie dat de onderzoeksrechter de getuigenis van het slachtoffer ernstig nam. Alves’ Mexicaanse club Pumas zette hem ook per direct op straat.

De voorbije dagen zijn in tal van Spaanse media details uitgelekt over de zaak. De feiten gaan terug naar 30 december 2022. Alves was na het WK voor een korte break in Barcelona en bezocht er een populaire discotheek. Daar zou hij in de toiletten een 23-jarige vrouw verkracht hebben.

Volgens de Spaanse krant El Periódico is op camerabeelden te zien dat Alves en de vrouw effectief een kwartier lang samen in de toiletten waren. In haar verklaring heeft het slachtoffer gezegd dat Alves haar “gedwongen heeft bovenop hem te gaan zitten”. Daarna zou hij haar op de grond gegooid hebben, gedwongen tot orale seks, waartegen ze zich echter verzette. Vervolgens zou de Braziliaanse stervoetballer haar geslagen en gepenetreerd hebben tot hij klaarkwam.

Het slachtoffer werd na de feiten overgebracht naar het Hospital Clínic de Barcelona , ​​waar een onderzoek werd uitgevoerd naar DNA-sporen.

© AP

Volgens TV3 heeft Alves zijn verklaring over de feiten drie keer gewijzigd en waren die versies tegenstrijdig. Eerst zei hij dat hij in de club was geweest, maar niet voor lang en dat hij de vrouw niet kende. Vervolgens gaf hij toe haar gezien te hebben, zonder dat er iets gebeurd was tussen hen. Tenslotte gaf hij ook het fysiek contact toe, maar beweerde hij dat zij het initiatief genomen had.

Volgens El País, dat zich baseert op bronnen binnen het onderzoek, zou Alves het slachtoffer een schadevergoeding aangeboden hebben, maar zou zij die hebben geweigerd hebben en willen dat hij gestraft wordt voor zijn daden.