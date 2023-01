Tijs Lemmens kandidaat-burgemeester in Beringen

Beringen

En wij blijven in Beringen, want daar is bekend geraakt dat schepen van Financiën en Sport Tijs Lemmens de lijst Team Voluit zal trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is kandidaat-burgemeester en daarmee uitdager van Thomas Vints, met wie hij nu nog in een coalitie zit. Hij zit hier bij ons in de studio.