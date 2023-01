Vakantiebeurs pikt draad weer op na coronapauze, Rudi heeft wel topjaren achter de rug

Hamont-Achel

Wie een voorschotje wou nemen op een zomers vakantiegevoel, moest afgelopen weekend in De Posthoorn zijn waar Pasar voor de twintigste keer haar Noord-Limburgse Vakantiebeurs organiseerde. “Twee jaar hebben we een coronapauze moeten nemen, maar nu nemen we de draad op met voor de eerste keer een tweedaagse beurs”, weet Toon Duisters van de organisatie die kon rekenen op 120 standhouders. Hamontenaar Rudi Stevens (foto) is met zijn motorhomes een vaste gast op de beurs. “Tot elf jaar geleden had ik een bedrijf in ramen en deuren, maar ik was dat op het einde beu. Nu zit ik in een sector waarin ik veel mensen ontmoet die in vakantiesfeer vertoeven, en dat is gewoon veel aangenamer werken.” Corona bezorgde hem juist enkele topjaren. “Reizen werd toen heel erg aan banden gelegd. Een motorhome was op zeker moment nog het enige alternatief, als een soort bubbel op wielen. En door corona hebben mensen ontdekt dat ze ook binnen de landsgrenzen op heel wat mooie locaties van een vakantie kunnen genieten, en dat merken we vandaag nog altijd.” (gvb)