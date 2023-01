Koor Noorderklanken viert zilveren jubileum met concert

Hamont-Achel

Het Achelse zangkoor Noorderklanken bestaat 25 jaar en wil daar zo veel mogelijk toehoorders van laten genieten. Op zaterdagavond 11 februari verzorgen ze samen met een orkest een jubileumconcert in de kerk van het Achelse centrum. De voorbereidingen lopen volop en afgelopen zaterdag waren pottenkijkers zelfs meer dan welkom tijdens een open repetitie. “Door corona zijn leden afgehaakt en is de groep kleiner geworden. Vroeger hadden we ruim 40 zangers, vandaag zijn er dat nog 27. Met deze open repetitie hopen we mensen te laten kennismaken met ons koor”, schetst secretaris Peter Ceulemans. Noorderklanken is ontstaan als een kerkkoor. “We brengen een klassiek repertoire, van ook wel hedendaagse componisten”, stelt voorzitster Annie Cuijvers. “We zijn nog één van de weinige koren in de regio die deze muziek brengen. Een hoogtepunt tijdens ons jubileumconcert wordt een uitvoering van Mendelsshons Psalm 42. ” (gvb)

Tickets kan je bestellen op www.koornoorderklanken.be