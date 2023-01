Davidsfonds Tongeren reikt Junior Journalist-prijzen uit

Heldendom. Heldhaftigheid. Heldenstatus. Het lijken begrippen die thuishoren in verleden tijden. Maar de realiteit toont ons dat er in de samenlevingen van vandaag nog wel degelijk helden rondlopen. Voor de Junior Journalist-wedstrijd vroeg het Davidsfonds jongeren om te schrijven over ‘lokale helden’, uit hun eigen omgeving, die zij bewonderen voor wat zij doen of als rolmodel beschouwen.

"De opdracht leverde verbazend goede journalistiek op, van jongeren die hun bewondering betuigden voor vaders, moeders, hulpverleners of mensen die zonder aarzelen hun medemensen te hulp schieten", klinkt het bij het Davidsfonds. "In de verhalen ging het over helden die redding boden als de nood het hoogst was. De interviews lieten helden uit binnen- en buitenland aan het woord en in de opiniestukken gaven de junior journalisten hun visie op hedendaagse helden."

"In totaal ontvingen wij uit vier scholen 29 door de leerkrachten geselecteerde inzendingen van naar schatting in totaal 200 deelnemers", aldus het Davidsfonds. "De plaatselijke jury boog zich over hun verhaal, interview of opiniestuk en dat resulteerde in volgende laureaten in de vier leeftijdsgroepen in Tongeren: Quinn Korzilius (L.O. 3de graad) met 'School in lichterlaaie’ (verhaal), Felien Bosmans (M.O. 1ste graad) met ‘De waarheid over de zaak Dekerk’ (verhaal), Maneau Vandebosch (M.O. 2de graad) met ‘Een verhaal van vallen, opstaan en weer doorgaan’ (interview) en Denis Ademi (M.O. 3de graad) met ‘De Holebi Helden’ (opiniestuk). Hun werk werd ingediend bij de nationale jury en wie weet staan zij als een van de Vlaamse Junior Journalisten op het podium van het Vlaams Parlement op zondag 16 april 2023. Voor de vierde keer reikten we in Tongeren ook een aanmoedigingsprijs uit voor het beste werk van jongeren met een andere moedertaal dan het Nederlands: Mila Rahman (M.O. 2de graad) met ‘Voortgekomen van een held’ (interview)."