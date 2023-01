Wellense kindergemeenteraad zetelt eerste keer: dit is wat ze willen realiseren

Wellen

De kindergemeenteraad heeft een eerste zitting gehouden in haar nieuwe samenstelling. Tijdens een brainstormsessie met de schepen en de ambtenaar van Jeugd legden Nadia, Youssra, Giel, Roxan, Kobe, Viktor, Leon, Lene en Rozanne veel nieuwe en frisse ideeën op tafel over wat ze de komende twee jaar graag willen realiseren. Zo wordt er geijverd voor sportkampjes en turnkampjes. “We tonen ons bezorgd om het zwerfvuil”, vertellen de leerlingen. “We willen nagaan of er meer vuilnisbakken kunnen komen, bijvoorbeeld kauwgomafvalbakjes. We houden van ons dorp en willen het mooier maken, met een bloemenweide bijvoorbeeld. We zijn blij dat de gemeente op termijn meer fietspaden wil aanleggen. En we zoeken uit of we ergens speeltuintjes en een speelbos kunnen aanleggen, met een touwenparcours bijvoorbeeld. En tenslotte willen we de speelpleintjes opfrissen en verkeersvrij maken.” De raad vertegenwoordigt alle Wellense kinderen van de drie basisscholen die Wellen rijk is, en dat voor een termijn van twee schooljaren. (rudc)